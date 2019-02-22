Yerel Seçimlere Doğru

MHP Ağrı İl Başkanı Selahattin Aktaş, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Tutak belediye başkan adaylarının Coşkun Akbaba olduğunu bildirdi.

MHP Ağrı İl Başkanı Selahattin Aktaş, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Tutak belediye başkan adaylarının Coşkun Akbaba olduğunu bildirdi.





Selahattin Aktaş yaptığı açıklamada, kendisinin geçici belediye başkan adaylarına ilişkin bildirdiği listede MHP'nin Tutak Belediye Başkan adayı olarak Coşkun Aytekin isminin yer aldığını aktardı.



Listede soy isim karışıklığı yaşandığını belirten Aktaş, şunları kaydetti:



"Partimizce verilen listede Tutak ilçemizdeki belediye başkan adayımız olarak Coşkun Aytekin ismi sehven verilmiştir. Tutak ilçemizde resmi belediye başkan adayımız Coşkun Akbaba'dır. Coşkun Aytekin, MHP Tutak İlçe Başkanımızdır. Yanlış soy isim nedeniyle oluşan karışıklık nedeniyle kamu oyundan özür dileriz."

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