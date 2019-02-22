Yerel Seçimlere Doğru

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İYİ Parti Beypazarı Belediye Başkan adayı Veysel Ayık, esnafla bir araya geldi.
İYİ Parti Beypazarı
Belediye Başkan adayı Veysel Ayık, esnafla bir araya geldi.
Ayık, ilçede bir restoranda düzenlenen kahvaltıda, ilçede tanıtım ve eğitime önem vereceklerini söyledi.
En çok önem verdikleri konunun huzur olduğunu belirten Ayık, "Huzur
olmadıktan sonra hiçbir şeyin önemi yok. İçme suyu ve hastanemizin doktor, ekipman gibi hususlarının çözümü için ciddi çalışmalarımız olacak."diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 02:05 Kaynak: AA
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