Yerel Seçimlere Doğru

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

İYİ Parti'den İstifa Eden 874 Kişi AK Parti'ye Geçti

HDP'nin Meclis Başkanı Adayı Serpil Kemalbay, İYİ Parti'nin ise İmam Hüseyin Filiz Oldu

Mehmetçik, PKK ile Mücadeleye Zorlu Kış Şartlarında da Devam Ediyor