Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

Cumhur İttifakı AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, seçim çalışmalarını sürdürüyorYazıcı, yerel seçim ziyaretleri kapsamında Hisarönü Mahallesi'ni ziyaret etti.

Yerel Seçimlere Doğru, System.String[]
Cumhur İttifakı AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, seçim çalışmalarını sürdürüyor

Yazıcı, yerel seçim ziyaretleri kapsamında Hisarönü Mahallesi'ni ziyaret etti. Değirmenyanı mevkisindeki tekne atölyesi, keresteci, ahşap oymacısı, tenteci gibi meslek gruplarındaki esnafa uğrayan Yazıcı, bazı vatandaşlardan gelen talep üzerine ev yerleri ve yollarıyla ilgili sorunları dinledi

Mahallenin pazaryerinde toplanan kalabalık tarafından ilgiyle karşılanan Yazıcı, seçim tırında toplantı gerçekleştirdi.

Yazıcı, ziyaretlerinde mahallelerin sıkıntılarını ve taleplerini de yerinde dinlemenin projelerine yön vermesinde de faydalı olduğunu, yaşadığı yere hizmet etmekten başka bir dileği olmadığını kaydetti.

Hisarönü muhtarlık binası önünde sevgi gösterisinde bulunulan Yazıcı, şöyle konuştu:

"Bütün köylerimizin ortak sorunu dere ıslahı. Ama en önemlisi 1/5000 ve 1/1000'lik planların yapılması. Başkanlık yarışına girdikten sonra gördüklerim çok üzdü. Yolların hali içler acısı, çamurdan geçilmiyor. Bakın bu planların yapılması konusunda tek yetkili sadece belediyelerdir. Yasa belediyelere vermiştir, bu planların yapılmasını. Bu güne kadar bunlar yapılmamış, ertelenmiş, 'bakanlıktan olmuyor' denmiş. Öyle bir şey yok. Bu iş belediyenin işi. Başkanlığımıza başlar başlamaz bu planlama çalışmalarını acilen başlatacağız."

Ziyaretlerinde Yazıcı'ya meclis üye adaylarının yanı sıra AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Osman Ülgen ve MHP İlçe Teşkilatı Başkanı Kemal Kalemci de eşlik etti.

Değirmenyanı ve Hisarönü ziyaretleri sonrasında Yazıcı, meclis üyeleri adaylarıyla bir araya gelerek seçimle ilgili çalışmaları değerlendirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:18 Kaynak: AA

belediye başkan adayı, Marmaris, AK Parti, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın "Gönüllere Girin" Sözünün Altından Yaptırdığı Analiz Çıktı AK Parti Seçim Bürosu Önünde Silahlı Kavga! 1'i Ağır 4 Kişi Yaralandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elma Tanzimi Müjdesi Hayata Geçiriliyor Cumhur İttifakı'nın Dikili Adayının Adaylığı Düşürüldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 19:03:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]