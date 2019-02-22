Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

15 dakika önce

CHP Gölbaşı İlçe Başkanı İbrahim Karaca, belediye meclis üyeliği listesine müdahale edildiği gerekçesiyle teşkilat olarak kendi listelerini çıkardıklarını bildirdi.

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CHP Gölbaşı İlçe Başkanı İbrahim Karaca, belediye meclis üyeliği listesine müdahale edildiği gerekçesiyle teşkilat olarak kendi listelerini çıkardıklarını bildirdi.

Karaca, partisinin ilçe başkanlığında yaptığı açıklamada, belediye meclis üyeliği listesine müdahale edildiği için CHP Gölbaşı İlçe Teşkilatının seçimlere Millet İttifakı olarak tek liste girmediklerini belirtti.

CHP Gölbaşı İlçe Başkanlığı olarak ortak listeyle çıkılması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini aktaran Karaca, "Ancak gelişen süreçte İYİ Parti tarafından yönetimimizde belirlenen isimler değil, partimize meclis üyeliği için başvurusu yapmamış ve parti üyemiz olmayan isimler partimiz sıralamasından aday gösterilmek istenmiş. Hatta siyasi etik ve nezaket kurallarına uymayacak şekilde CHP'nin kurumsal kimliğine zarar verecek şekilde müdahalelerde bulunulmuştur." diye konuştu.

CHP ve İYİ Parti İl Başkanları düzeyinde yapılan müzakerelerde olumlu sonuçlanması adına her türlü fedakarlığın yapıldığını aktaran Karaca, buna rağmen İYİ Parti ilçe teşkilatının, CHP'nin Gölbaşı'nda listesini zamanında teslim etmemesi üzerine bir strateji izlediğini söyledi.

Karaca, "Yaşanan süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği korunmuş ve listenin geç teslim edilmesi ve seçime girememesi üzerine kurulan planlar boşa çıkarılmıştır." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:32 Kaynak: AA

Politika
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