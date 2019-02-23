Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

24 dakika önce

İYİ Parti Yerköy Seçim İletişim Merkezi açıldı.

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İYİ Parti Yerköy Seçim İletişim Merkezi açıldı.

Haşim Kılıç Mahallesi Bedri Aydın Caddesi'ndeki açılış törenine, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, İYİ Parti Yerköy Belediye Başkan Adayı Ferhat Yılmaz, İlçe Başkanı Davut Yorulmaz, parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Aydın, 31 Mart yerel seçimlerinde Yerköy Belediyesine İYİ Parti bayrağını dikeceklerini söyledi.


Ferhat Yılmaz'ın seçilmesi ile ilçenin göç veren değil, göç alan duruma geleceğini ifade eden Aydın, seçimin ilçeye hayırlar getirmesini temenni etti.


İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Ferhat Yılmaz ise "Çıkmış olduğumuz bu yolda ilçemize katkı sağlayacak projelerle gelmiş bulunmaktayız. İnşallah 31 Mart akşamı, siyasi ikbal kaygısıyla Yerköy'ün kaderiyle oynamak isteyenlere gerekli cevabı yine sizler vereceksiniz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 11:15 Kaynak: AA

Ferhat Yılmaz, Aydın, Yerköy, İYİ Parti, Güncel
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