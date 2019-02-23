Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

52 dakika önce

Saadet Partisince Giresun'da il, ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı.

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Saadet Partisince Giresun'da il, ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı.

Saadet Partisi İl Başkanı Abdulkadir Bektaş, bir restoranda düzenlenen tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Giresun'da seçime giren tüm adaylar ile partilere başarı dileyerek, adaletli ve hoşgörülü bir seçim geçirmeyi temenni etti.

Giresun'un tüm ilçe ve beldelerinde aday çıkarmanın haklı gururunu yaşadıklarını dile getiren Bektaş, şöyle devam etti:

"31 Mart 2019 yerel seçimlerinde başarıya ulaşmak için hedeflediğimiz bazı stratejilerimiz vardı. Biz de bu doğrultuda çalışmalar yaparak bir takım prensipler belirledik. Dürüst aday, dürüst yönetim, dürüst başkan şeklinde bir strateji belirledik."

Bektaş, Saadet Partisi'nin bazı partilerle ittifak yaptığı söylemlerini duyduklarını ifade ederek, "Giresun'da 16 ilçede, 8 beldede, Türkiye genelinde bin 389 seçim bölgesinde seçime giren tek parti Saadet Partisi'dir." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:22 Kaynak: AA

belediye başkan adayı, Saadet Partisi, Giresun, Politika
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