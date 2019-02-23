Yerel Seçimlere Doğru

CHP
Genel Merkezi Spor Kurulu Yürütme Kurulu Üyesi Hamdi Fidan, sporu ve spor faaliyetlerini her alana yaymak istediklerini söyledi. Yenice
Mahallesi'ndeki CHP- İYİ Parti
ortak seçim ofisinde gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında konuşan Fidan, CHP'nin uygulamayı planladığı proje ve çalışmalar ile ülkenin önemli kazanımlar sağlayacağını belirtti.
Fidan, "Ülkemizde sağlıklı gençlerimiz ve spor yapan bireyler olmalıdır. Spor yapanlar sağlığına ve geleceğine her zaman sahip çıkar. Biz sporu ve spor faaliyetlerini her alana yaymak istiyoruz. Tüm illerde spor toplantıları, değerlendirmeleri yapıyoruz. Spor insana başarı getirir. Türkiye
'de Altınorduspor'un yetiştirdiği gençlerden Avrupa
'da 7 sporcu var. Ciddi rakamlar ile transferleri gerçekleşti. Bizler öncelikle çocuklarımızın geleceğine sahip çıkarak, spor faaliyetleri içinde olmalarını, ülkesine ve şehrine sahip çıkmalarını istiyoruz." dedi.
CHP Kırşehir
Belediye Başkan Adayı Selahattin Ekicioğlu
ise seçimleri kazandıkları takdirde spor faaliyetlerine ve sporcu yetiştirilmesine yönelik bütçe ayıracaklarını, semt sahalarını yeniden oluşturacaklarını anlattı.
Toplantıya, CHP ve İYİ Partili yöneticiler ile çok sayıda vatandaş katıldı.