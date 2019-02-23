Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

35 dakika önce

CHP Genel Merkezi Spor Kurulu Yürütme Kurulu Üyesi Hamdi Fidan, sporu ve spor faaliyetlerini her alana yaymak istediklerini söyledi.

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CHP Genel Merkezi Spor Kurulu Yürütme Kurulu Üyesi Hamdi Fidan, sporu ve spor faaliyetlerini her alana yaymak istediklerini söyledi.

Yenice Mahallesi'ndeki CHP- İYİ Parti ortak seçim ofisinde gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında konuşan Fidan, CHP'nin uygulamayı planladığı proje ve çalışmalar ile ülkenin önemli kazanımlar sağlayacağını belirtti.

Fidan, "Ülkemizde sağlıklı gençlerimiz ve spor yapan bireyler olmalıdır. Spor yapanlar sağlığına ve geleceğine her zaman sahip çıkar. Biz sporu ve spor faaliyetlerini her alana yaymak istiyoruz. Tüm illerde spor toplantıları, değerlendirmeleri yapıyoruz. Spor insana başarı getirir. Türkiye'de Altınorduspor'un yetiştirdiği gençlerden Avrupa'da 7 sporcu var. Ciddi rakamlar ile transferleri gerçekleşti. Bizler öncelikle çocuklarımızın geleceğine sahip çıkarak, spor faaliyetleri içinde olmalarını, ülkesine ve şehrine sahip çıkmalarını istiyoruz." dedi.

CHP Kırşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Ekicioğlu ise seçimleri kazandıkları takdirde spor faaliyetlerine ve sporcu yetiştirilmesine yönelik bütçe ayıracaklarını, semt sahalarını yeniden oluşturacaklarını anlattı.

Toplantıya, CHP ve İYİ Partili yöneticiler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 02:08 Kaynak: AA

Politika
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