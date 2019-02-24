Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

36 dakika önce

Saadet Partisi'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İdris Naim Şahin, Fatsa ilçesinde seçim koordinasyon merkezi açılışına katıldı.

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Saadet Partisi'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İdris Naim Şahin, Fatsa ilçesinde seçim koordinasyon merkezi açılışına katıldı.

Saadet Partisi İl Başkanı Erkan Temiz, İlçe Başkanı İsmail Koçan ve Saadet Partisi Fatsa Belediye Başkan Adayı Hüseyin Akot ile partililer tarafından karşılanan Şahin, burada vatandaşlara hitap etti.

Ordu'nun insanıyla ve coğrafyasıyla güzel bir memleket olduğunu ifade eden Şahin, seçenlerin değil, seçilenlerin yaptığı hatalar yüzünden Ordu'nun geri kaldığını öne sürdü.

Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı olması halinde tüm belediye başkanlarına eşit mesafede olacağını dile getiren Şahin, şöyle konuştu:

"Sanal olarak köylerimizi mahalle yaptık demekle hiç bir şey çözülmez. Şehrin imkanlarıyla köylerimizin de buluşması gerekir. Köydeki üretimi devam ettiremez isek köylerimiz biter. Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmem halinde tüm ilçelerimizin belediye başkanlarına eşit mesafede olacağım. A partili veya B partili ayrımı yapmayacağım ve demokrasi içinde Ordumuzu geliştireceğiz."

Konuşmanın ardından seçim koordinasyon merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 02:31 Kaynak: AA

Saadet Partisi, Fatsa, belediye başkan adayı, Ordu, Politika
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