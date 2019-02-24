Yerel Seçimlere Doğru

Cumhur İttifakı'nın AK Parti
'li Marmaris
Belediye Başkan Adayı Serkan
Yazıcı, seçim çalışmaları kapsamında ilçede bulunan hemşehri derneklerini ziyaret etti.
Marmaris Gaziantepliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Güneş Aygün tarafından karşılanan Yazıcı, üyelere projeleri ve çalışmaları hakkında bilgi aktardı.
Üyelerin pazar yeri ile ilgili sorularını yanıtlayan Yazıcı, mevcut pazar yerlerini yeni ve modern hale getirerek sabit pazarlar haline getireceklerini ve pazarda tekstil ürünlerinin satılmayacağını söyledi.
Daha sonra Marmaris Ordulular Kültür ve Dayanışma Derneğini ziyaret eden Yazıcı, otellerin, apartların yıkılıp yerine konut yapılmasının Marmaris'in ekonomik geleceğine zarar verdiğini belirterek, "Denizde de aynı şey var. Denizlerimizdeki oksijen oranı yüzde 2. Balık yok. Denizimiz bitti mi turizm kalmaz." dedi.
Yazıcı, termal, spor turnuvaları ve festivaller ile turizmi 12 aya yayacaklarını vurgulayarak, "Buradaki eksiklileri dile getirmek, bunlara çözüm üretmek için yola çıktık. Termal
su bizim için önemli. Termal turizm ile sağlık turizmini de hayata geçireceğiz. Spor turizmi, kültür ve sanat ile 12 ay yaşayan bir kent olacağız." diye konuştu.
Yazıcı, yaşadığı Marmaris'in kalkınması ve yükselmesi için çalışma gayreti içinde olduğunu vurgulayarak, "Mazbatayı aldığım gün sokakta olacağım. Kimse beni koltukta otururken görmeyecek, çalışacağım hizmet edeceğim." ifadelerini kullandı.