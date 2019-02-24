Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

8 dakika önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, MHP Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı yapıldı.

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, MHP Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı yapıldı.

Atatürk Bulvarı'ndaki açılışa, MHP Adıyaman İl Başkanı Hüseyin Özgün, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Özgün, açılışta yaptığı konuşmada 31 Mart'taki seçimde MHP ekibi olarak Cumhur İttifakı kapsamında Adıyaman ve ilçelerindeki evleri tek tek dolaşacaklarını, çalmadık kapı bırakmayacaklarını belirtti.

MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Mustafa Çırakoğlu da Cumhur İttifakı çerçevesinde çalışmalarını yürüteceklerini söyledi.

MHP Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Kamber Öztürk ise yapacağı projelerini anlattı.

Konuşmaların ardından merkezin açılışı yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 08:59 Kaynak: AA

Atatürk Bulvarı, Adıyaman, MHP, Güncel
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