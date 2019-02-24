Yerel Seçimlere Doğru

Adıyaman
'ın Gölbaşı
ilçesinde, MHP
Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı yapıldı. Atatürk Bulvarı
'ndaki açılışa, MHP Adıyaman İl Başkanı Hüseyin Özgün
, partililer ve vatandaşlar katıldı.
Özgün, açılışta yaptığı konuşmada 31 Mart'taki seçimde MHP ekibi olarak Cumhur İttifakı kapsamında Adıyaman ve ilçelerindeki evleri tek tek dolaşacaklarını, çalmadık kapı bırakmayacaklarını belirtti.
MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Mustafa Çırakoğlu da Cumhur İttifakı çerçevesinde çalışmalarını yürüteceklerini söyledi.
MHP Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Kamber Öztürk
ise yapacağı projelerini anlattı.
Konuşmaların ardından merkezin açılışı yapıldı.