Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

37 dakika önce

Tarsus Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakının adayı Şevket Can, seçim çalışmaları kapsamında mahalle ziyaretlerde bulundu.

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Tarsus Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakının adayı Şevket Can, seçim çalışmaları kapsamında mahalle ziyaretlerde bulundu.

Başkan Can, ilçedeki Yunusoğlu, Tekeliören, Kanberhöyüğü, Arıklı, Günyurdu, Avadan, Tepeçaylak, Kütüklü, Özlüce, Mantaş, Yeni Çay, Aliağa, Hasanağa, Aliefendioğlu mahallelerine yaptığı ziyarette vatandaşlarla buluştu.

Vatandaşlarla sohbet edip, fikir alışverişinde bulunan Can, 31 Mart seçimleri için destek istedi.

Can, tekrar seçilmesi durumda planladıkları hizmetleri vatandaşlara anlatarak, "Hakkımızda hayırlıysa rabbim bu görevi bizlere nasip etsin. Biz bu görevin vebal ve sorumluluk olduğunu biliyoruz. 31 Martta Allah'ın izniyle sandıkları patlata patlata geleceğiz." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:35 Kaynak: AA

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