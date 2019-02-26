Yerel Seçimlere Doğru
1 saat önce
Tarsus Belediye Başkanı ve MHP adayı Şevket Can ile MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, seçim çalışmaları kapsamında şoförlerle bir araya geldi.
Tarsus Belediye Başkanı ve MHP adayı Şevket Can ile MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, seçim çalışmaları kapsamında şoförlerle bir araya geldi.
Cumhur İttifakı'nın desteklediği Can, beraberindeki Şimşek ile Tarsus Kamyoncular Kooperatifi'ni ziyaret etti.
Can, hayata geçirmeyi planladıklarını projeleri anlatarak, seçimler için destek istedi.
Şimşek de seçimlerin ardından bölgedeki projelerin tamamını gerçekleştirecekleri anlatarak, destek beklediklerini belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:46 Kaynak: AA
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