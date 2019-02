Yerel Seçimlere Doğru

Tarsus Belediye Başkanı ve MHP adayı Şevket Can ile MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, seçim çalışmaları kapsamında şoförlerle bir araya geldi.

Tarsus Belediye Başkanı ve MHP adayı Şevket Can ile MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, seçim çalışmaları kapsamında şoförlerle bir araya geldi.



Cumhur İttifakı'nın desteklediği Can, beraberindeki Şimşek ile Tarsus Kamyoncular Kooperatifi'ni ziyaret etti.



Can, hayata geçirmeyi planladıklarını projeleri anlatarak, seçimler için destek istedi.



Şimşek de seçimlerin ardından bölgedeki projelerin tamamını gerçekleştirecekleri anlatarak, destek beklediklerini belirtti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! Trump'ın Damadı Erdoğan'la Görüşmek İçin Ankara'ya Geliyor

Usta Oyuncu Aytaç Arman, Hayatını Kaybetti

İstanbul Havalimanı'nın Otoparkları, 7 Nisan'a Kadar Ücretsiz Olacak

Sığınakta Yakalan Üst Düzey DHKP/C'lilerin, Delikten Çıkarıldığı Anların Görüntüsü Ortaya Çıktı