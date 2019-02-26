Yerel Seçimlere Doğru

Bağımsız Samsun Milletvekili ve Bağımsız Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Erhan Usta, Havza seçim koordinasyon merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Bağımsız Samsun Milletvekili ve Bağımsız Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Erhan Usta, Havza seçim koordinasyon merkezinin açılışını gerçekleştirdi.



Usta, seçim çalışmaları kapsamında ilçe pazarını ziyaret ederek, vatandaşlar ve pazar esnafı ile sohbet etti, destek istedi.



Daha sonra ilçedeki seçim koordinasyon merkezinin açılışını gerçekleştiren Usta, halktan gelen yoğun talep üzerine bağımsız olarak aday çıkma kararı aldığını söyledi.



Bağımsız aday olarak bütün partileri ve siyasi görüşleri kucaklayan yapıda olduklarını dile getiren Usta, "Milletimiz, dayatmalara karşı beni aday olarak çıkardı. İnşallah seçimleri kazandığımızda milletimiz şunu demiş olacak. Ey siyasi parti liderleri, sizin dediğinizi bu kez yapmıyoruz. Kendi bağrımızdan bir adayı seçtik. İnşallah hep beraber başaracağız ve Samsun'u yöneteceğiz." dedi.



Usta, seçildiği takdirde hiçbir siyasi partiye geçmeyeceğini kaydetti.



CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, İYİ Parti Samsun İl Başkanı Recep Güleroğlu, İYİ Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hayati Tekin, CHP Havza Belediye Başkan adayı Mehtap Yeşilbaş, burada Usta'yı ziyaret ederek başarı diledi.



Usta, Havza Muhtarları Derneği ve Havza Ticaret ve Sanayi Odasını da ziyaret etti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Kenan Sofuoğlu: Birisi Kapısını Açarken Aracım Çizilsin İstemem

Son Dakika! Trump'ın Damadı Erdoğan'la Görüşmek İçin Ankara'ya Geliyor

Son Dakika! Usta Oyuncu Aytaç Arman, Hayatını Kaybetti

İstanbul Havalimanı'nın Otoparkları, 7 Nisan'a Kadar Ücretsiz Olacak