Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Havza Seçim Koordinasyon Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

AK Parti Havza Seçim Koordinasyon Merkezi düzenlenen törenle açıldı.



AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, açılışta yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta normalde yerel seçimlerin yapıldığını fakat sonucunun geneli ilgilendiren bir seçim olduğunu ifade etti.



"Birileri bu seçim sonuçlarını merakla bekliyor." diyen Demircan, şöyle devam etti:



"İstiyorlar ki iktidar zayıflasın, ülkenin istikrarı tökezlesin. Bu millet onlara bu sefer de fırsat vermeyecektir. Buna inancımız tam. Normalde yerel seçimleri yapıyoruz ama sonuçları itibari ile geneli ilgilendiren önemli bir seçim olacak 31 Mart seçimleri."



AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş da Cumhur İttifakı'nın ülkenin bekası için gerekli olduğunu belirterek, "HDP'ye vuruyoruz ses CHP'den geliyor, CHP'ye vuruyoruz ses Kandil'den geliyor. İkisine birden vuruyoruz ses Pensilvanya'dan geliyor. Bunu milletimiz görüyor." diye konuştu.



AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir ise 5 yılda Samsun'un çok yol alacağını belirterek, "Tüm vatandaşlarımız önümüzdeki 5 yılın başta Samsun olmak üzere tüm ülkemizde nasıl bereketli geçeceğini görecekler. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Önümüzdeki 5 yıl Samsun'u, tüm ilçeleriyle birlikte ilmek ilmek adeta yeniden dokuyacağız." ifadesinde bulundu.



AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, Cumhur İttifakı olarak seçimden zaferle çıkacaklarını söyleyerek vatandaşları, 3 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı AK Parti Samsun mitingine davet etti.



AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan, açılışta yaptığı konuşmada, seçim sürecinin ilk gününden bu yana sahada olduklarını ve 98 mahalleyi karış karış gezdiklerini belirtti.



MHP Havza İlçe Başkanı Uğur Yıldırım ise ittifak ruhu içinde seçim çalışmalarına katkı verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini söyledi.



AK Parti Havza Belediye Başkan Adayı Sebahattin Özdemir ise 15 yılda yapılan hizmetlerin üzerine daha fazlasını koymak için aday olduğunu ifade ederek, "31 Mart'tan sonra tüm tecrübem ile Havza'ya hizmet için çalışacağız." dedi.



MHP Samsun İl Başkan Yardımcısı Mehmet Ala ise Hocalı katliamında ölenleri anarak, "İttifak bu gibi olaylar yaşanmasın diye gerekli." diye konuştu.



Konuşmaların ardından Havza Seçim Koordinasyon Merkezi okunan dua ile açıldı.

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