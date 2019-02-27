Yerel Seçimlere Doğru

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Cumhur İttifakı'nın AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Nil Hıdır ile Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, seçim irtibat bürosunu açtı.

Cumhur İttifakı'nın AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Nil Hıdır ile Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, seçim irtibat bürosunu açtı.



Hıdır ve Yazıcı'ya açılışta, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Osman Ülgen, MHP Marmaris İlçe Başkanı Kemal Kalemci, parti üyeleri ve Bozburun Mahallesi sakinleri eşlik etti.



AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, açılışta yaptığı konuşmasında, ideolojik yaklaşımın bir kenara bırakılarak, projelere, iş yapma kabiliyetine oy verilmesi gerektiğini söyledi.



Serkan Yazıcı, Marmaris'in kırsal mahallelerinin merkezi kadar kıymetli ve değerli olduğunu dile getirdi.



Kırsal mahallelerle ilgili farklı hayalleri olduğunu vurgulayan Yazıcı, şunları kaydetti:



"Bakın, 13 mahallemizin en az ikisini rehabilite edeceğiz. Sadece organik tarım yapacağız. Bu iki köyde, bitkisel ilaçlar üreteceğiz. Balıklar tükeniyor, onları çoğaltmak için mercan kayalıkları yapmak lazım. Sadece köyler değil, Marmaris'te aynı sıkıntı içinde. Köyleri düzeltmek Marmaris'ten daha kolay. Çünkü 15-20 yılda Marmaris çok kötü bir yere gelmiş. Bölgemizi insanların şifa kaynağı olarak yeniden revize edeceğiz. Marmaris'in en kaliteli turistini ağırlayan sizlersiniz. Burası bir tarih kenti. Buraya kral değil, başkan seçeceksiniz. Ben size hizmetkar olmaya hazırım, size gece gündüz hizmet edeceğimin sözünü veriyorum."



Mehmet Nil Hıdır ise Bozburun'un sıkıntısının çok ancak çözülemeyecek derecede sorunu olmadığını dile getirdi.



Kırsal mahallelerin hizmet beklediğine dikkati çeken Hıdır, "Biz Mustafa Kemal Atatürk 'ün dediği muasır medeniyet seviyesini ülkemize getirmek için çalıştık, çalışıyoruz. Büyükşehir olarak kanalizasyon ve arıtmamızı inşallah iki vardiya hizmet olarak sunacağız, üç ayda bitecek. Taşkın şu derelerini DSİ ile işbirliği yaparak çözeceğiz. Bozburun- Selimiye- Marmaris yolu düzenlenecek. Yeter ki, gönül belediyeciliğini ortaya koyabilelim." diye konuştu.



Hıdır, Yazıcı ve partililer daha sonra Bozburun tersanesini ziyaret ederek sohbet edip üyelerin sorunlarını dinledi. Ardından Yazıcı, mahallede ev ziyaretleri gerçekleştirdi.

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