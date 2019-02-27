Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

56 dakika önce

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti Karabük İl Başkanlığını ziyaret etti.

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AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti Karabük İl Başkanlığını ziyaret etti.

İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kandemir'in Karabük'e gelerek İl Başkanı İsmail Altınöz ile görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, "Kandemir, parti ziyaretinde, il seçim koordinasyon merkezi, mahalle ve köy başkanları ile ilçe başkanlarıyla da bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu. Ziyarette AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal, Niyazi Güneş ve AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Burhanettin Uysal da hazır bulundu." ifadeleri kullanıldı.

Başkan Vergili'den ziyaret

Karabük Belediye Başkanı ve MHP Karabük Belediye Başkan adayı Rafet Vergili, seçim çalışmaları kapsamında ev toplantılarına Aydınlıkevler Mahallesi ile devam etti.

Başkan Vergili'ye parti üyeleri de eşlik etti.

Ali Kaya'dan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ziyareti

AK Parti Safranbolu Belediye Başkan adayı Ali Kaya, Safranbolu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Merkezde yapılan tedavi, rehabilitasyon, çalışmalar ve sosyal faaliyetler hakkında bilgi alan Kaya, burada eğitim gören engelli vatandaşlar ve çocuklarla sohbet etti.

Danışman, gazetecilerle bir araya geldi

MHP Safranbolu Belediye Başkan adayı Fatma Danışman, kente faaliyet gösteren gazetecilerle bir toplantı düzenledi.

İlçedeki bir restoranda düzenlenen toplantıda konuşan Danışman, seçim çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Safranbolu'da kapı kapı dolaştıklarını aktaran Danışman, "Projelerimizi açıkladığımız andan itibaren çok ciddi bir teveccühle karşılaştık. İnşallah 31 Mart'ta da bunun karşılığını göreceğimizi düşünüyorum. Ekibime de projelerime de sonuna kadar güveniyorum." diye konuştu.

Köse'den mahalle ziyaretleri

CHP Safranbolu Belediye Başkan adayı Elif Köse, seçim çalışmaları kapsamında mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

Hüseyin Çelebi Mahallesi sakinleri ile bir araya gelen Köse, vatandaşlarla sohbet etti.

Projelerini anlatan Köse, mahallenin sıkıntılarını not aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:45 Kaynak: AA

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