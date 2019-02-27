Yerel Seçimlere Doğru

Cumhur İttifakı'nın Manisa
'da Yunusemre
ilçesi belediye başkan adayı Mehmet Çerçi
ve Şehzadeler
ilçesi belediye başkan adayı Ömer Faruk Çelik
ile Sarıgöl
Belediye Başkan adayı Necati Selçuk
, seçim çalışmalarını sürdürdü.
Yunusemre Belediye Başkanı Çerçi, seçim çalışmaları kapsamında pazar esnafıyla bir araya geldi, ilçedeki pazar esnafının sorunlarını ortadan kaldırmayı hedefleyen "Millet Çarşısı"nı pazarcılara tanıttı.
Millet Çarşısı'na pazar kurulduğu günlerde ücretsiz otobüs seferleri düzenleneceğini aktaran Çerçi, projeyi 2-3 ay içinde hizmete açacaklarını belirtti.
Millet Çarşısı'nın içerisinde kapalı pazaryeri başta olmak üzere gençlik merkezi, konferans salonu ve sosyal alanların da bulunacağını aktaran Çerçi, şunları kaydetti:
" Türkiye
'ye örnek ve çok emek verilen bir proje. 30 bin metrekare kapalı alana sahip Millet Çarşımızda yaklaşık 400 araçlık kapalı ve açık otopark, 2 kattan oluşan pazar yeri, 7 asansör ve 27 iş yeri, Manisa'nın en büyük konferans salonu, 20 derslikli gençlik merkezi, çocuk oyun alanları, kafeteryası, bebek bakım odası, mescid ve hamamı var. Kısacası tam bir çarşı."
Çelik, esnaf odalarını ziraat etti
Şehzadeler Belediye Başkan adayı Ömer Faruk Çelik
de esnaf odası ziyaretlerini sürdürdü.
Marangozlar Odası, Madeni Sanatkarlar Odası, Motorlu Araç
Tamircileri Odası'nı ve Kenan Evren
Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Türek' i ziyaret eden Çelik, esnaftan seçimlerde destek istedi.
Şehzadeler ilçesinde hiç kimseyi ayırmadan, eşit bir şekilde hizmet ettiklerini vurgulayan Çelik, "Bizim kapımız, gönlümüz ve yüreğimiz herkese açık oldu. Bize oy veren vermeyen insan ayrımı yapmadan bütün mahallelere hizmet götürdük." ifadelerini kullandı.
Selçuk: "Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır"
Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk da esnaf ziyaretlerini sürdürdü.
İlçe esnafı ziyaretinde konuşan Selçuk, ilçeye kazandırdığı hizmetlerin göz önünde olduğunu hatırlatarak, "İlçemiz için daha güzel çalışmalarımız olacak. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Hiç bir parti gözetmeden bu ilçede yaşıyorsak, gelecek olan hizmetlerden hepimiz yararlanacağız. Amacımız daha güzel yaşanabilir bir Sarıgöl için el ele verelim." diye konuştu.
Selçuk'un esnaf ziyaretine, AK Parti
İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, Sarıgöl MHP
İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı ile meclis üyeleri de katıldı.