Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

2 saat önce

AK Parti'nin yeniden aday gösterdiği Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yeni dönemde yapmayı planladığı 71 projeyi tanıttı.

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AK Parti'nin yeniden aday gösterdiği Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yeni dönemde yapmayı planladığı 71 projeyi tanıttı.

Eroğlu, kentteki bir otelde düzenlenen basın toplantısında, Gümenek Millet Bahçesi Projesi, Kanal Tokat 2, Saat Kulesi Meydanı Projesi, şehirler arası otobüs terminali, bilim merkezi, fuar alanı, millet kütüphanesi, Behzat Kapalı Pazar Yeri Projesi, Sulusokak ve Behzat Mahallesi Sosyal Tesisleri, yüzme havuzu ve sağlıklı yaşam merkezi, Dudayev Meydanı ve Parkı Projesi, Yeşilırmak İlkokulu yapımı ile diğer projeleri hakkında bilgi verdi.

Seçimlere az bir süre kaldığına işaret eden Eroğlu, "Gelişen ve büyüyen Tokat'a 25 bin metrekarelik proje alanı üzerinde yolcu bekleme salonları, dinlenme alanları, restoran, kafe, otobüs park alanları, misafir araç otoparkı ve sosyal donatılardan oluşan yeni bir şehirler arası otobüs terminali yapacağız. Tokat'ın gelişimine yönelik olarak başlattığımız projelerimiz, toplumsal yaşamda hareketliliğin artmasına önemli bir katkı sağlamıştır." dedi.

Toplantıya AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, AK Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat ile partililer katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:29 Kaynak: AA

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