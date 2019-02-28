Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Mehmet Zeybek, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu.

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AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Mehmet Zeybek, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu.

Karayolları parkında düzenlenen programa, AK Parti Afyonkarahisar Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan ile çok sayıda sivil toplum kuruluşunun genç temsilcisi katıldı.

Zeybek, programda yaptığı konuşmada, Afyonkarahisar siyasetine gençlere çok büyük görevler düştüğünü söyledi.

Gençlere en çok AK Partinin önem verdiğini belirten Zeybek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin coğrafi konum ve yaklaşan yerel seçimler öncesinde bize yorgunluk ve uyku yok. Hedefimiz o kadar yüksek ki, daha çok çalışmamız gerekiyor. Şehrin ihtiyaçlarını siz değerli gençlerimizin fikirlerine ihtiyacımız var. Sizlerin beklentilerini göz önünde bulundurarak ona göre stratejimizi belirleyeceğiz. Yapacağımız projelerimiz hayata geçtikten sonra mutluluğumuzu da yine şehrimizle birlikle yaşayacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:45 Kaynak: AA

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