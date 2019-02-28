Yerel Seçimlere Doğru

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AK Parti Bartın Belediye Başkan adayı Yusuf Ziya Aldatmaz, hayata geçirecekleri projelerle Bartın'a 5 yıl değil 50 yıl hizmet verecek eserler kazandıracaklarını bildirdi.

AK Parti Bartın Belediye Başkan adayı Yusuf Ziya Aldatmaz, hayata geçirecekleri projelerle Bartın'a 5 yıl değil 50 yıl hizmet verecek eserler kazandıracaklarını bildirdi.



Aldatmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Bartın halkının daha müreffeh ve sorunsuz bir şehirde yaşamayı hak ettiğini, kendilerinin de stres değil mutluluk üreten bir şehir hayaliyle yola çıktıklarını belirtti.



Şehrin su ve trafik gibi büyük sorunları olduğunu, kent merkezinde yaşanan trafik sıkıntısının giderek büyüdüğünü ifade eden Aldatmaz, şunları kaydetti:



"Her geçen gün artan ve mutsuzluk yaratan bu sorunları akılcı ve bilimsel çalışmalarla çözmek için göreve talibiz. Güçlü kadromuzla Bartın'da sorunları çözmek ve kenti yaşanabilir bir hale dönüştürmek amacıyla göreve hazırız. Bartın Liman Projesi, İnkumu Tünel Projesi, Bartın Irmağı Projesi, Tramvay Projesi, Yalı Projesi, Teleferik ve Aladağ Seyir Kulesi Projesi, Katlı Otopark Projesi, Millet Bahçesi Projesi ve Yürüyen Merdiven Projeleri gibi şehrin tüm noktalarında canlılık yaratacak projelerle göreve talibiz. Projelerimizin hepsi Bartın'da değişimi ve gelişimi başlatacak projeler. Bartın'da değişim ve gelişim AK Parti'nin güçlü belediyecilik anlayışıyla başlayacak. Acilen müdahale edilmesi gereken sorunlara akılcı ve çözümcü yaklaşımlarda bulunurken hayata geçireceğimiz projelerle Bartın'a 5 yıl değil 50 yıl hizmet verecek eserler kazandıracağız. Projeleriyle ülkenin en çok konuşulan ili biz olacağız."

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