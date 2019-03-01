Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

49 dakika önce

Bağımsız Kavak Belediye Başkanı adayı Muzaffer Candemir, seçim koordinasyon merkezinin açılışını yaptı.

Yerel Seçimlere Doğru, System.String[]
Bağımsız Kavak Belediye Başkanı adayı Muzaffer Candemir, seçim koordinasyon merkezinin açılışını yaptı.

Candemir, Yaşar Doğu Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'ndeki seçim koordinasyon merkezinin açılışında, vatandaşlardan 31 Mart Mahalli Seçimleri'nde destek istedi.

Seçilmesi halinde yapacağı çalışma ve projeler hakkında bilgi veren Candemir, "Önceden beri nereye gitsem, 'Kavak ilçesi neden gelişmiyor?' sorusu ile karşılaşıyorum. İç Anadolu'yu Orta ve Doğu Karadeniz bölgesine bağlayan yol Kavak ilçemizden geçer. Demir yolu da böyle. Haliyle ilçemiz konumu itibarıyla büyümeye müsait. İlçemizin her yönüyle büyümesi ve gelişmesine çalışacağım." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:34 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Vatandaşı Tehdit Etti: Oy Yoksa Hizmet Yok! Yeni Parti İçinde Yer Alan İsim Konuştu: Ekonominin Yansıması Seçimlere Yansıyacaktır

Ambulansa Yol Vermeyen Sürücü Hakkında Bakan Koca'dan Açıklama: Kabul Edilemez! Suudi Arabistan, Usame Bin Ladin'in Oğlunu Vatandaşlıktan Çıkardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 17:23:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]