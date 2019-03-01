Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

47 dakika önce

Gülyalı Belediye Başkanı Talip Şen, Taşçıçay Mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Yerel Seçimlere Doğru, System.String[]
Gülyalı Belediye Başkanı Talip Şen, Taşçıçay Mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Şen, seçim çalışmaları kapsamında Taşlıçay Mahallesini ziyaret ederek, 31 Mart'ta yapılacak seçimde destek istedi.

Ziyaretinde vatandaşların sorunlarını da dinleyen Şen, yaptığı konuşmasında, "Gülyalı ilçemize bugüne kadar çok güzel hizmetleri birlikte kazandırdık. Bundan sonrada aynı kararlılıkla hizmetlerimiz artarak devam edecektir." dedi.

Şen, şimdiye kadar yanlarında olan vatandaşlara teşekkür de ederek, "Şimdiye kadar hep bizlere destek oldunuz. Bu yoğun destek, ilgi ve teveccühden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bildiğiniz üzere milletimize hizmet etmek için tekrar talibim. Hepinizden 31 mart 2019 taridinde yapılacak olan yerel seçimlerde destek bekliyorum." dedi.

Başkan Şen'in programında AK Parti İlçe Başkanı İlyas Yılmaz, ilçe meclis adayları, teşkilat üyeleri ve MHP Gülyalı İl Başkanı Nazım Şen'de yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:35 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Google Verilerine Göre 2 Büyükşehirde Saadet Partisi İpi Göğüslüyor Yeni Parti İçinde Yer Alan İsim Konuştu: Ekonominin Yansıması Seçimlere Yansıyacaktır

TLC'nin İlk Yerli Yapımı 'Bu Ben Miyim?' 6 Mart'ta Başlıyor İstanbul'un 2 Köprüsünden 2 Yılda 5,88 Milyon Araç Geçiş İhlali Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 17:22:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]