Yerel Seçimlere Doğru
14 dakika önce
AK Parti Karaman Belediye Başkan Adayı Mahmut Sami Şahin kentteki esnafları ziyaret ederek seçimlerde partisine destek istedi.
AK Parti Karaman
Belediye Başkan Adayı Mahmut Sami Şahin
kentteki esnafları ziyaret ederek seçimlerde partisine destek istedi.
Gazetecilere yaptığı ziyaretleri değerlendiren Şahin, esnafları, her zaman bu şehrin can damarları olarak gördüklerini söyledi.
16 yıllık AK Parti hükümetlerince her daim esnafın yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini ifade eden Şahin, "Ülkenin kalkınması için yerelin kalkınması gerekmektedir. Partimiz, her daim esnafımızı önemsemiş ve bu doğrultuda çalışmalar gerçekleştirmiştir. Bu çerçevede ilimizin ekonomi anlamında da söz sahibi olması için her türlü çalışmayı yapacağız. Tüm bu çalışmaları yaparken de esnaflarımızla istişare edip, ortak hareket edeceğiz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 01:01 Kaynak: AA
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