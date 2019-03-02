Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile AK Parti Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca, Karatay Matbaacılar Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti.

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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile AK Parti Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca, Karatay Matbaacılar Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Başkan Altay, 31 Mart seçimlerinde bölge esnaflarından destek istedi.

Bundan sonraki dönemde de yeni projelere devam edeceklerini belirten Altay, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. Şehrimizi hep birlikte milletin güvenini kazanmış yeni ekiplerle 2023'e taşıyacağız." dedi.

Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca da, "Siyasi görüşüne bakmadan ilçemizi katılımcı belediyecilik anlayışıyla ve ben değil biz olarak yöneteceğiz." şeklinde konuştu.

Altay ve Kılca'ya AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ve partililer eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 02:46 Kaynak: AA

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