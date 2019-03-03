Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı
, Derebucak
ilçesini ziyaret etti. Milletvekili Samancı
, Derebucak ilçesi ziyaretinde ilçenin mevcut belediye başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Ahmet Kısa
'nın yürüttüğü seçim çalışmalarına katıldı. Samancı, beraberindekilerle birlikte ilk önce ilçe merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.
Samancı, Başkan Kısa ve AK Parti ve MHP
ilçe teşkilatı yöneticileriyle birlikte ilçeye bağlı dış mahalleleri de ziyaret etti. Samancı, ilçeye bağlı Pınarbaşı, Göynem, Gencek
, Taşlıpınar, Durak, Uğurlu
, Tepearası mahallelerini ziyaret ederek 31 Mart'ta yapılacak seçimde vatandaşlardan adaylarına destek istedi.
Samancı, ziyaretlerinde yerleşim merkezlerine önümüzdeki dönemde kazandırılacak hizmetlerle ilgili istişare ve değerlendirmede bulunduklarını belirterek, "İlgi ve alakalarından dolayı ziyaret ettiğimiz tüm dış mahallelerimizde yaşayan hemşerilerimize teşekkür ediyoruz.Görüyoruz ki dış mahallelerimizde de halkımızın Cumhur İttifak'ına desteği tam." diye konuştu.
Samancı, Çamlık
Mahallesi'nde vefat ederek son yolculuğuna uğurlanan Kore
gazisi Mustafa Arıkan
'ın evine de taziye ziyaretinde bulundu.