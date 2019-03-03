Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Derebucak ilçesini ziyaret etti.

Yerel Seçimlere Doğru, System.String[]
AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Derebucak ilçesini ziyaret etti.

Milletvekili Samancı, Derebucak ilçesi ziyaretinde ilçenin mevcut belediye başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Ahmet Kısa'nın yürüttüğü seçim çalışmalarına katıldı. Samancı, beraberindekilerle birlikte ilk önce ilçe merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Samancı, Başkan Kısa ve AK Parti ve MHP ilçe teşkilatı yöneticileriyle birlikte ilçeye bağlı dış mahalleleri de ziyaret etti. Samancı, ilçeye bağlı Pınarbaşı, Göynem, Gencek, Taşlıpınar, Durak, Uğurlu, Tepearası mahallelerini ziyaret ederek 31 Mart'ta yapılacak seçimde vatandaşlardan adaylarına destek istedi.

Samancı, ziyaretlerinde yerleşim merkezlerine önümüzdeki dönemde kazandırılacak hizmetlerle ilgili istişare ve değerlendirmede bulunduklarını belirterek, "İlgi ve alakalarından dolayı ziyaret ettiğimiz tüm dış mahallelerimizde yaşayan hemşerilerimize teşekkür ediyoruz.Görüyoruz ki dış mahallelerimizde de halkımızın Cumhur İttifak'ına desteği tam." diye konuştu.

Samancı, Çamlık Mahallesi'nde vefat ederek son yolculuğuna uğurlanan Kore gazisi Mustafa Arıkan'ın evine de taziye ziyaretinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 12:25 Kaynak: AA

Konya, Derebucak, Gülay Samancı, AK Parti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım, Yanına Gelen EYT'liye Böyle Seslendi: Sabır, Biraz Daha Sabır AK Parti'de 81 İlde Motivasyon Eğitimleri Başladı

Gül ve Davutoğlu Önderliğinde Kurulacağı Söylenen Partiden Yeni Açıklama Geldi AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar Skandal Sözler: Allah Mahşerde Size Hesap Sormaz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.3.2019 14:18:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]