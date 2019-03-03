Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

Adana Tufanbeyli İlim Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği (TUFADER), yerel seçimlerde Cumhur İttifakı adaylarını destekleyeceğini duyurdu.

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Adana Tufanbeyli İlim Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği (TUFADER), yerel seçimlerde Cumhur İttifakı adaylarını destekleyeceğini duyurdu.

TUFADER Başkanı Miktad Birer, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin önemine vurgu yaptı.

Seçimlerin ülkenin bekası için önemli olduğunun altını çizen Birer, şöyle devam etti:

"Şer odaklarının hain planlarını bozmak üzere, Anadolu'yu yurt edinen atalarımızın kemiklerini sızlatmamak, miraslarına sahip çıkmak, yurdumuzu böldürmemek, bayrağımızı yere düşürmemek, namusumuzu çiğnetmemek, çaresizlerin çaresi, kimsesizlerin kimsesi, mazlumların gür sesi olmak ve yeniden tarih sahnesine çıkmak için, ülkemizin ve milletimizin bekası olarak gördüğümüz 31 Mart 2019 seçimlerinde TUFADER olarak Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı almış bulunuyoruz."

Başkan Yardımcısı Süleyman Türker de yönetim kurulu olarak alınan kararı desteklediklerini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 02:22 Kaynak: AA

Adana, Güncel
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