Yerel Seçimlere Doğru

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AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Burhanettin Uysal, seçim çalışmaları kapsamında Adatepe Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Burhanettin Uysal, seçim çalışmaları kapsamında Adatepe Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.



Uysal, burada yaptığı konuşmada, yarım kalmış projelerin tamamlanması adına bu işi üstlendiklerini söyledi.



Belediye başkanı seçildiğinde AK Parti belediyeciliğini Karabük halkının göreceğini ifade eden uysal, "10 yıldır üvey evlat muamelesi gören mahalle sakinlerimizin dertlerini dinledik. Belediye başkanı olduğumuzda el birliği gönül birliğiyle mahalle sakinlerimizin dertlerine çare olacağız." dedi.



Rafet Vergili'den ziyaret



Karabük Belediye Başkanı ve MHP Belediye Başkan Adayı Rafet Vergili, seçim çalışmaları kapsamında Beşbin Evler Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu.



Vergili'ye, MHP Karabük İl Başkanı Adem Kar ve parti üyeleri eşlik etti.



Ayrıca MHP Safranbolu Belediye Başkan adayı Fatma Danışman, Eflani Belediye Başkan adayı Hüsnü Akın, Eskipazar Belediye Başkan adayı Hüseyin Dönmez, Yenice Belediye Başkan adayı Zeki Çaylı, Ovacık Belediye Başkan adayı Bahri Eroğlu ve Yortan Belediye Başkan adayı Ali Şık'ın da seçim çalışmalarına devam ettiği bildirildi.



Dursun Altıparmak'tan ziyaretler



Millet İttifakı ve İYİ Parti Karabük Belediye Başkan adayı Dursun Altıparmak, Beşbin Evler Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşarak, esnafı ziyaret etti.



Altıparmak, çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.



Vatandaşlarla sohbet ettiklerini anlatan Altıparmak, esnafın sıkıntılarını dinlediklerini kaydetti.



Ali Kaya'dan seçim çalışmaları



AK Parti Safranbolu Belediye Başkan adayı Ali Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın insan odaklı belediyecilik anlayışını, bu anlayışın ne gibi hizmetlere yapabileceğini, istişare içerisinde ortak karar alabilmeyi esas alan bir belediyecilik anlayışını Türkiye'ye konumlandırdığını belirtti.



Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, Safranbolu'ya 5 yıl hizmet etme şansı yakaladığında en iyisini vermek için tüm gayreti göstereceğini kaydetti.



Vatandaşların ev sahibi olabilmeleri için çalışma başlattıklarını vurgulayan Kaya, "Bu kapsamda hem Safranbolu Belediyesi hem de Safranbolu'da ikamet eden ve KARDEMİR'de çalışan yaklaşık bin kişilik işçi ve emekçi arkadaşımızın da talepleri doğrultusunda TOKİ ile koordineli konut edindirme projeleri olacak." ifadelerini kullandı.

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