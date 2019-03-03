Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

AK Parti Ereğli İlçe Başkanlığı tarafından ilçe ve belde belediye başkan adayları, düzenlenen törenle tanıtıldı.

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AK Parti Ereğli İlçe Başkanlığı tarafından ilçe ve belde belediye başkan adayları, düzenlenen törenle tanıtıldı.

AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, Gülüç beldesindeki bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimlerinden başarıyla çıkabilmek için birlik ve bütünlük içerisinde hareket etmeye devam edeceklerini söyledi.

AK Parti Ereğli Belediye Başkan adayı Erol Şahin de seçimi kazanması durumunda ilçeyi modern projelerle buluşturacaklarını, bu doğrultuda çalışmalara başladıklarını dile getirerek, "Ereğli'nin geleceği için halkımızın oylarına ekibimizle birlikte talibiz. Kentimizi 5 yıl yönetecek sevdası, enerjisi, aşkı, tecrübesi olan ben ve ekibime oy istiyorum." diye konuştu.

Törende, AK Parti Ereğli Belediye Başkan adayı Erol Şahin, Kandilli Belde Belediye Başkan adayı Mustafa Güldalı, Gülüç Belediye Başkan adayı Mustafa Gökhan Demirtaş, Ormanlı Belde Belediye Başkan adayı Bayram Başol tanıtıldı.

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç ile AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in yanı sıra çok sayıda partili katıldı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 05:08 Kaynak: AA

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