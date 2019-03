Yerel Seçimlere Doğru

Bitlis'in Tatvan ilçesinde AK Parti teşkilatı, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde AK Parti teşkilatı, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla bir araya geldi.



İlçedeki bir restoranda düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, Tatvan'a hizmet etmek adına yola çıktıklarını söyledi.



Her şeyden önce Tatvan'ı yaşanabilir bir yer haline getirmek gerektiğini belirten Taşar, şöyle devam etti:



"Ayın 25 gününde yürüyüş, toplantı, lastik yakma, kepenk kapatma istemiyoruz. Tatvanlı kardeşlerimizin, esnafımızın sabah evden çıktıklarından akşam eve gidişlerine kadar ailelerinin, çocuklarının kaygı içinde yaşamalarını istemiyoruz. Gücü yetmeyen, proje üretemeyen, bu memlekete hizmet için yarışa giremeyenler kahve köşelerinde fitne ve fesatlığa başlamışlar. Sağduyulu ve çok değerli Tatvanlı kardeşlerim, ne olur bu tür şeyleri elinizin tersiyle itin. Gerek şimdi ve gerekse akşam, başımızı yastığa koyduğumuzda şöyle bir düşünelim, bu gelip bizi kandırmaya çalışanlar bize ne vaat ediyor, bize ne söylüyor? Maddi veya manevi Tatvan'a verecekleri bir şey var mı? Tatvan'ın huzurunu bozmak, esnafımızın kepengini indirmek, huzursuzluk, bunlardan başka hiçbir şey yok. Biz ise Tatvanlı kardeşlerimize gül bahçesinde gül uzatmak istiyoruz."



AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ise 2002 yılından bu yana girdikleri her seçimde halktan büyük destek bulduklarını ifade ederek, "Son 16 yılda AK Parti iktidarı boyunca bu şehre 12 milyar lira yatırım getirdik. Yollarımızı yaptık, hastanelerimizi, okullarımızı, üniversitemizi, fakültelerimizi, polis okulumuzu yaptık ve sayamayacağımız çok sayıda projeleri hayata geçirdik." diye konuştu.



AK Parti Tatvan Belediye Başkan Adayı Mehmet Emin Geylani de sorumluluklarının her zaman bilincinde olduklarını kaydederek, "Biz belediye olarak asli görevlerimizi unutmuyoruz hiçbir zaman. Nasip olursa 5 yıl sonra çok farklı bir Tatvan göreceğiz inşallah." dedi.



Konuşmaların ardından Cumhuriyet Caddesi üzerindeki AK Parti Tatvan Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım, Yanına Gelen EYT'liye Böyle Seslendi: Sabır, Biraz Daha Sabır

AK Parti'de 81 İlde Motivasyon Eğitimleri Başladı

Gül ve Davutoğlu Önderliğinde Kurulacağı Söylenen Partiden Yeni Açıklama Geldi

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar Skandal Sözler: Allah Mahşerde Size Hesap Sormaz