Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

Gülyalı Belediye Başkanı ve AK Parti'nin Belediye Başkan Adayı Talip Şen, "Tevazu, samimiyet ve gayret ile kapı kapı dolaşıp hep birlikte gönüller yapmaya devam ediyoruz.

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Gülyalı Belediye Başkanı ve AK Parti'nin Belediye Başkan Adayı Talip Şen, "Tevazu, samimiyet ve gayret ile kapı kapı dolaşıp hep birlikte gönüller yapmaya devam ediyoruz." dedi.

Şen, seçim çalışmaları kapsamında Kestane Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlardan destek istedi.

Burada vatandaşların sorunlarını dinleyen Şen, Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde AK belediyeciliği ilelebet sürdüreceklerini ifade etti.


Seçimlere kadar çalınmadık kapı, sıkılmadık el, kucaklamadıkları vatandaş kalmayacağını kaydeden Şen, şöyle konuştu:

"Tevazu, samimiyet ve gayret ile kapı kapı dolaşıp hep birlikte gönüller yapmaya devam ediyoruz. Teşkilatımız ile birlikte Kestane Mahalle sakinlerimizi ziyaret edip kucaklaştık. Kıymetli hemşehrimize, bizlere göstermiş olduğu ilgi, samimiyet ve aldığımız dualar nedeniyle en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Kestane Mahallemize bugüne kadar yapmış olduğumuz hizmetleri inşallah yeni dönemde de artırarak devam ettireceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:28 Kaynak: AA

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