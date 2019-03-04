Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

Şebinkarahisar ilçesinde AK Parti belediye başkan, belediye meclisi ve il genel meclisi üyesi aday tanıtım toplantısı yapıldı.

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Şebinkarahisar ilçesinde AK Parti belediye başkan, belediye meclisi ve il genel meclisi üyesi aday tanıtım toplantısı yapıldı.

Bir düğün salonunda gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk, Sabri Öztürk ve Kadir Aydın ile partililer katıldı.

Milletvekili Öztürk, yaptığı konuşmada, Eğribel Tüneli yapımının devam ettiğini belirterek, "Şu anda bir gecikme söz konusu değil. Tünelin bir tüpü tamamlandı. Diğer tüpün ise 100 metre eksiği var. İkinci ikmal ihalesi yapıldığında çalışmalar hızla başlayacak, 2019'un sonunda bitmiş olacak. Asıl proje ise Pınarlar Tüneli olacak." dedi.


Milletvekili Sabri Öztürk ise Şebinkarahisar'da önemli hizmetlere imza atıldığını ifade etti.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şahin Yılancı ise toplantıda, bugüne kadar yaptığı ve seçilmesi durumunda yapacağı projeler hakkında bilgi verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:58 Kaynak: AA

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