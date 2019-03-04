Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

CHP Safranbolu Belediye Başkan adayı Elif Köse, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretler gerçekleştirdi.

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CHP Safranbolu Belediye Başkan adayı Elif Köse, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretler gerçekleştirdi.

CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, CHP Safranbolu İlçe Başkanı Bahtiyar Acar, İYİ Parti İlçe Başkanı Bilal Aslan'ın eşlik ettiği Köse, Misak-ı Milli Ortaokulu, Altın Safran ve Bağlar Şehit Atilla Bodur İlk ve Ortaokulu ile Atatürk Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Fatma Danışman'dan ziyaretler

MHP Safranbolu Belediye Başkan adayı Fatma Danışman, seçim çalışmalarını sürdürdü.

Danışman, İl Özel İdaresi şantiyesini ziyaret ederek işçilerle görüştü. Daha sonra servis şoförleriyle buluşan Danışman, Babasultan ve Musalla mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Danışman'a, MHP Safranbolu İlçe Başkanı Celal Tokatlı ve partililer eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:58 Kaynak: AA

Elif Köse, Danışman, Cumhuriyet Halk Partisi, Safranbolu, Güncel
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