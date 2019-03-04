Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, Cumhur İttifakının seçimde Antalya'dan zaferle çıkacağını söyledi.

Yerel Seçimlere Doğru, System.String[]
MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, Cumhur İttifakının seçimde Antalya'dan zaferle çıkacağını söyledi.

Aksoy, düzenlediği basın toplantısında Cumhur İttifakı olarak uyum içerisinde seçim çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Cumhur İttifakı olarak seçimden zaferle çıkacaklarını kaydeden Aksoy, " CHP'ye oy veren seçmenle de 81 ilden gelerek Antalya'da yaşayan vatandaşlarımızla da bir sorunumuz yok. Ancak bir durumun altını çiziyorum, 'PKK terör örgütü değil' diyen HDP yetkilileriyle görüşme yapan CHP temsilcilerinin bir arada olmalarını, Antalya'da yaşayan Yörüklerimiz, vatandaşlarımız sindiremez. Ülkücü ve Türk milliyetçiliği de bunu asla sindiremez." dedi.

Meclis üyeliklerinin belirlenmesinde herhangi bir pazarlık yaşanmadığını ifade eden Aksoy, amaçlarının Cumhur İttifakının büyükşehir adayını kazandırmak olduğunu vurguladı.

Antalya'da, geçtiğimiz yıllarda CHP'li başkanların şehri yönettiğini ve onların döneminde kente yeterince hizmet yapılmadığını dile getiren Aksoy, "Biz insanların şahsi kişiliğine, duruşuna bir şey demiyoruz. Ama siyasi partilerin genelini değerlendirdiğimizde, bu şehre vizyon katabileceklerine inancımız yok. Varsak'a raylı sistem geleceği aklımıza gelir miydi? Bunlar Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in ikinci döneminde olmuştur. İnşallah Cumhur İttifakıyla daha çok hizmet yapılacak." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 09:36 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Aksoy, MHP, Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayıp Olarak Aradığı Oğlunu, Otomobilinde Ölü Buldu CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Yerel Seçim Açıklaması: AK Partili Kardeşlerim Bize Oy Verecek

Psikolojik Sorunlar Yaşayan İşletmeci, Restoranda İntihar Etti 11 Gün Sonra Venezuela'ya Dönen Muhalif Lider Guaido, Maduro'yu Hedef Aldı: Son Hatası Olur
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 22:43:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]