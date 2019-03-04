Yerel Seçimlere Doğru

MHP Antalya
İl Başkanı Mustafa Aksoy
, Cumhur İttifakının seçimde Antalya'dan zaferle çıkacağını söyledi.
Aksoy, düzenlediği basın toplantısında Cumhur İttifakı olarak uyum içerisinde seçim çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.
Cumhur İttifakı olarak seçimden zaferle çıkacaklarını kaydeden Aksoy, " CHP
'ye oy veren seçmenle de 81 ilden gelerek Antalya'da yaşayan vatandaşlarımızla da bir sorunumuz yok. Ancak bir durumun altını çiziyorum, 'PKK
terör örgütü değil' diyen HDP
yetkilileriyle görüşme yapan CHP temsilcilerinin bir arada olmalarını, Antalya'da yaşayan Yörüklerimiz, vatandaşlarımız sindiremez. Ülkücü ve Türk milliyetçiliği de bunu asla sindiremez." dedi.
Meclis üyeliklerinin belirlenmesinde herhangi bir pazarlık yaşanmadığını ifade eden Aksoy, amaçlarının Cumhur İttifakının büyükşehir adayını kazandırmak olduğunu vurguladı.
Antalya'da, geçtiğimiz yıllarda CHP'li başkanların şehri yönettiğini ve onların döneminde kente yeterince hizmet yapılmadığını dile getiren Aksoy, "Biz insanların şahsi kişiliğine, duruşuna bir şey demiyoruz. Ama siyasi partilerin genelini değerlendirdiğimizde, bu şehre vizyon katabileceklerine inancımız yok. Varsak
'a raylı sistem geleceği aklımıza gelir miydi? Bunlar Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
'in ikinci döneminde olmuştur. İnşallah Cumhur İttifakıyla daha çok hizmet yapılacak." diye konuştu.