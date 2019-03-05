Yerel Seçimlere Doğru

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AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Erol Uysal, ilçede Millet İttifakı Seçim Kordinasyon merkezi açılışında Türk bayrağının olmamasına tepki gösteren bazı vatandaşlara karşı sosyal medya üzerinden yapılan eleştirilerin yersiz olduğunu bildirdi.

AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Erol Uysal, ilçede Millet İttifakı Seçim Kordinasyon merkezi açılışında Türk bayrağının olmamasına tepki gösteren bazı vatandaşlara karşı sosyal medya üzerinden yapılan eleştirilerin yersiz olduğunu bildirdi.



Uysal, AK Parti Kumluca İlçe Binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, 1 Mart'ta Kumluca'da gerçekleştirilen Millet İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezinin açılış töreninde, Türk bayrağının olmamasına bazı vatandaşların tepki gösterdiğini anımsattı.



Bu vatandaşlara sosyal medya üzerinden yersiz eleştiri yapıldığını belirten Uysal, "İlçede Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı tarafları arasında, açılışa katılan vatandaşların elinde ve alanda Türk bayrağının bulunmaması tartışma konusu oldu. Millet İttifakı taraflarının sosyal medyada yaptıkları bayrak asmanın yasalar çerçevesinde yasak olduğunu belirtmelerinin hukuki bir dayanağı bulunmuyor." dedi.



Seçim koordinasyon merkezine bayrak asmanın yasak olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını aktaran Uysal, yasalara bakıldığında sadece SKM bürosunda ve caddelere asılan parti flamalarının arasına Türk bayraklarının yerleştirilmesinin yasak olduğunu ifade etti.



"Yasanın hiçbir yerinde meydana toplanan kalabalığın elinde Türk bayrağının olmasına bir engel yoktur." diyen Uysal, şunları kaydetti:



"1 Mart Cuma günü Millet İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi açılış töreninde ay yıldızlı bayrağımızın olmaması başta şahsım olmak üzere Kumlucalı vatandaşlarımızın vicdanını sızlatmıştır. Hiç kimse de benim vatandaşımın elinde taşıdığı Türk bayrağına karışamaz. Kimse yaptığı örtülü ve kirli ittifaklardaki pazarlığını yasalarla örtmeye kalkmasın. Türk halkı olarak aç kalır, susuz kalır, mutlaka bir çözüm bulur, millet olarak asla vatansız, ezansız ve bayraksız yaşayamayacaklarını, hangi nedenle olursa olsun Türk bayrağının elde taşınmamasını kesinlikle kabul etmeyiz."



Uysal, Türk bayrağının bu gibi tartışmalara alet edilmemesi gerektiğini söyledi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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