Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

AK Parti Malazgirt Belediye Başkan adayı Cengiz Altın, yerel seçim çalışmaları kapsamında esnafı ziyaret etti.

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AK Parti Malazgirt Belediye Başkan adayı Cengiz Altın, yerel seçim çalışmaları kapsamında esnafı ziyaret etti.

Altın, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler dolayısıyla ilçe merkezindeki esnafı ziyaret ederek bir süre görüştü.

Esnafa ilçenin sorunları hakkında bilgi veren Altın, seçilmesi durumunda gerçekleştirmeyi planladığı projeleri anlattı.

Esnaf, ziyaretinden dolayı Altın'a teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:38 Kaynak: AA

Cengiz Altın, Malazgirt, AK Parti, Güncel
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