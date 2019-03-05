Yerel Seçimlere Doğru

İlkadım
Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti
Belediye Başkan adayı olan Erdoğan Tok
, yeni dönemde 45 proje hazırladıklarını bildirdi.
Tok, kentteki bir düzenlediği basın toplantısında, 2004-2009 yılları arasında o günkü şartlarda çok zor olan projeleri çıraklık dönemlerinde hayata geçirdiklerini söyledi.
Daha sonra TBMM Başkanlık Müşavirliği görevinde bulunduğunu ve bürokratik tecrübe edindiğini anlatan Tok, 2014'te ikinci kez geldiği belediye başkanlığı görevinde de çok önemli projelere imza attıklarını belirtti.
İlkadım Belediyesinin 25 yıllık geçmişi bulunduğuna işaret eden Tok, geçmiş 20 yıldaki eserlerin daha fazlasının son 5 yılda yaptıklarını, bundan çok mutlu olduklarını dile getirdi.
Yeni belediye hizmet binasının hizmete hazır olduğunu, seçim sonrası açılışının yapılacağını aktaran Tok, burada 350 kişilik konferans salonu, bin kişilik yemek salonu, çocuklar için kreş ve 500 araçlık otopark gibi alanlar bulunacağını kaydetti.
Tok, Ulugazi TOKİ bloklarının cami ihtiyacı olması nedeniyle belediye arazisine yeni bir cami yaptıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:
Cami külliye projesi, Samsun
'a şehir dışından gelecek vatandaşlarımızın ziyaret edeceği, betonarme kullanılmadan, Selçuklu
ve Osmanlı motiflerini barındıran bir eserimiz oldu. Ayrıca 12 mahallemizde spor kompleksleri, halı sahalar yaptık, bunları da amatör spor kulüplerine devrederek Samsunspor
'umuzun altyapısına katkıda bulunuyoruz. Cenaze hizmetlerimiz Türkiye
'ye örnek olan bir hizmet. Aynı anda farklı yerlerde olan cenazelere taziye çadırlarını kurarak masa, sandalyeyle pide, ayran, çay dağıtarak cenaze kalkana kadar ekiplerimiz işinin başında bulunuyor."
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kentsel dönüşümle ilgili çalışmasına Hastane Mahallesi'nde öncülük edeceklerini belirten Tok, "Yeni dönem için kentsel dönüşüm, eğitim, sağlık, sanat, spor ve kültür alanlarında 45 projemiz hazır. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır." diye konuştu.