Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

AK Parti Safranbolu Belediye Başkan Adayı Ali Kaya, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

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AK Parti Safranbolu Belediye Başkan Adayı Ali Kaya, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

İlçede hizmet veren kadın kuaförleriyle bir araya gelen Kaya, projelerini anlattı.

Kadınları ve fikirlerini çok önemsediklerini ifade eden Kaya, "Çalışmalar Safranbolu'ya yakışır şekilde devam ediyor. Biz bunun ilçemize yakışır şekilde sonlanacağını umuyoruz. Projelerimizi hazırladık, bunları da kamuoyuna açıklayacağız. Biz kendimizi rakip olarak alıyoruz. Her dönem kendimizi yenileyerek, üzerine bir çıta daha fazla koyarak nasıl ilerleyebiliriz, memlekete hizmet noktasında daha fazla insanlarımızın hak ettiğini verebiliriz onun için çalışıyoruz." diye konuştu.

- Elif Köse'den ziyaretler

Millet İttifakı'nın CHP'li Safranbolu Belediye Başkan Adayı Elif Köse, Emek Ortaokulu, Ahi Evran Endüstri Meslek Lisesi, Safranbolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Prof. Dr. Sabri Ülgener Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Köse, yaptığı açıklamada, eğitimcilerin sorunlarını dinlediklerini belirtti.

"Safranbolu'nun Filizleri" adlı bir proje gerçekleştireceklerini aktaran Köse, "Bu projeyle maddi olanaksızlıklar yaşayan öğrencilere site ve mahallelerin desteği ile eğitim vereceğiz. Okullarımızın eksikliklerini gidermek için ekip kurarak bu alanda çalışmalar yapacağız." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 05:52 Kaynak: AA

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