Yerel Seçimlere Doğru
1 saat önce
AK Parti'nin Altınordu Belediye Başkan Adayı Aşkın Tören, yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor.
AK Parti
'nin Altınordu
Belediye Başkan Adayı Aşkın Tören
, yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor.
Tören, seçim çalışmaları kapsamında Karapınar
Mahallesi'ndeki Yeni Sanayi esnafını gezdi.
Esnafın sorunlarını dinleyen Tören, ardından Yeni Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi üyeleri ile toplantı gerçekleştirdi.
Tören, yaptığı konuşmada, göreve geldikleri zaman sanayi esnafının sorunlarını çözüme kavuşturacaklarını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:50 Kaynak: AA
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