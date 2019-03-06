Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

AK Parti'nin Altınordu Belediye Başkan Adayı Aşkın Tören, yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Yerel Seçimlere Doğru, System.String[]
AK Parti'nin Altınordu Belediye Başkan Adayı Aşkın Tören, yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Tören, seçim çalışmaları kapsamında Karapınar Mahallesi'ndeki Yeni Sanayi esnafını gezdi.

Esnafın sorunlarını dinleyen Tören, ardından Yeni Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi üyeleri ile toplantı gerçekleştirdi.

Tören, yaptığı konuşmada, göreve geldikleri zaman sanayi esnafının sorunlarını çözüme kavuşturacaklarını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:50 Kaynak: AA

belediye başkan adayı, Altınordu, AK Parti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Parti İddiaları Hakkında AK Parti'den İlk Açıklama: Değeri Yok DSP Lideri Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Ne İçiyorsun Sen Bize de Söyle!

Kadın Belediye Başkan Adayı, Kendi Seçim Aracını Kendi Kullanıyor DSP'nin Beyoğlu'nda Meclis Üyesi Adayı Olarak Gösterdiği İsim Olay Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 14:09:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]