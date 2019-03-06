Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

16 dakika önce

Cumhur İttifakı'nın AK Parti Giresun Belediye Başkan Adayı Aytekin Şenlikoğlu, projelerinin bazılarını basına tanıttı.

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Cumhur İttifakı'nın AK Parti Giresun Belediye Başkan Adayı Aytekin Şenlikoğlu, projelerinin bazılarını basına tanıttı.

Şenlikoğlu, partisinin il binasında düzenlediği basın toplantısında, daha önce düzenlediği toplantılarla projelerini kamuoyuyla paylaştığını söyledi.

Tayyaredüzü Mahallesi'nde sahil, Giresun Kalesi ve çevresi dönüşüm projeleri hazırladıklarını vurgulayan Şenlikoğlu, hedeflenen hizmetleri beş ana başlık altında topladıklarını belirtti.

Kentin ihtiyaçlarına yönelik hizmetleri hedeflediklerini aktaran Şenlikoğlu, "İnşallah projelerimizi şehrimize sunmaya devam edeceğiz. Hedefimiz şehrimizin problemlerini çözmek. Bunun için yola çıktık. Yaşanabilir Giresun için hep birlikte inşallah güzel hizmetlere imza atacağız." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:19 Kaynak: AA

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