Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce, Adapazarı ilçesindeki Hilmi Kayın İş Merkezi'nde seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı.

Yerel Seçimlere Doğru, System.String[]
AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce, Adapazarı ilçesindeki Hilmi Kayın İş Merkezi'nde seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı.

Burada konuşan Yüce, seçim irtibat bürosundan yükselen hizmetlerin ilçenin her köşesine yayılacağını belirterek, "Biz bu şehre sevdalıyız. Rabbim hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Şehrimize en iyi hizmeti sunacağız. Durmayacağız, koşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Açılışta, AK Parti Sakarya İl Kadın Kolları Başkanı Zehra Hatipoğlu, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş, AK Parti Adapazarı Belediye Başkan adayı Mutlu Işıksu, partililer ve çok sayıda davetli yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:09 Kaynak: AA

belediye başkan adayı, Sakarya, Adapazarı, AK Parti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadın Belediye Başkan Adayı, Kendi Seçim Aracını Kendi Kullanıyor DSP'nin Beyoğlu'nda Meclis Üyesi Adayı Olarak Gösterdiği İsim Olay Oldu

Muhtar Adaylarının Fotoğraflı Durak Kavgası Sosyal Medyada İlgi Odağı Oldu Oktay Vural, İsim Vermeden AK Partili İki İsmi Yerden Yere Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 15:22:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]