Yerel Seçimlere Doğru
34 dakika önce
AK Parti Bartın Belediye Başkan adayı Yusuf Aldatmaz, en büyük arzularının Bartın'da değişimi ve gelişimi başlatmak olduğunu bildirdi.
AK Parti Bartın
Belediye Başkan adayı Yusuf Aldatmaz, en büyük arzularının Bartın'da değişimi ve gelişimi başlatmak olduğunu bildirdi.
Aldatmaz, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart yerel seçimlerinin Bartın'ın bir kader seçimi olacağını, yıllardır çözülemeyen sorunların AK Parti'nin güçlü belediyecilik anlayışıyla çözüleceğini belirtti.
Belediyeciliğin, park bahçe yapmaktan daha öte şehre değer katan projelere imza atabilme kabiliyetine dönüştüğünü, halkın da artık yönetim şeklinden beklentisinin değiştiğini ifade eden Aldatmaz, şunları kaydetti:
"Vatandaşlarımız şehrin yönetiminden şehre değer katacak projeler bekliyor. İşte bunun için Bartın'a AK Parti'nin güçlü belediyecilik anlayışını kazandırmamız gerekiyor. Bugün gelişen ve marka değeri kazanan şehirlere baktığınızda belediyelerin ürettiği ve yine belediyelerin hayata geçirdiği projelerle başarının yakalandığını görebilirsiniz. Biz de Bartın'a değer katacak projelerimizle hizmete talibiz. Bartın'da değişimi ve gelişimi başlatmak en büyük arzumuz. Halkımızda biliyor ki bu seçimde kaybeden olmayacak. Bartın halkının güçlü destekleriyle göreve geldiğimizde kentimiz hedefleri olan bir kente dönüşecek. Güçlü belediyecilik anlayışıyla kazanan Bartın olacak."
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:30 Kaynak: AA
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