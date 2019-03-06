Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

17 dakika önce

AK Parti Safranbolu Belediye Başkan Adayı Ali Kaya, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

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AK Parti Safranbolu Belediye Başkan Adayı Ali Kaya, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Kaya, yaptığı açıklamada, tüm teşkilatla birlikte var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Amaçlarının Safranbolu'yu her alanda çok daha ileri seviyelere getirmek olduğunu ifade eden Kaya, "Hizmetin en iyisini, en kalitelisini en kısa sürede vermek, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza çok daha yaşanılır bir kent bırakmak. Bu kapsamda projelerimizi vatandaşlarımıza anlatmaya, fikirlerini almaya, karşılıklı istişarelerde bulunmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Elif Köse'den ziyaretler

Millet İttifakı'nın CHP'li Safranbolu Belediye Başkan Adayı Eli Köse, ilçedeki eğitim kurumlarını ziyaret etti.

Köse, yaptığı açıklamada, çözüm odaklı projeler üreteceğini, ortak akılla belediye yöneteceğini belirtti.

Seçim çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini vurgulayan Köse, şunları kaydetti:

"Aday olduğumuz andan itibaren mahalle mahalle, sokak sokak, kapı kapı dolaşarak vatandaşlarımızdan destek istiyoruz. Her gittiğimiz yerde güler yüzle ve samimiyetle karşılanıyoruz."

Fatma Danışman'ın çalışmaları

MHP Safranbolu Belediye Başkan Adayı Fatma danışman, ilçedeki bazı ilk, orta ve liseleri ziyaret ederek idarecilerle görüştü.

MHP İlçe Başkanı Celal Tokatlı ve partililerin eşlik ettiği Danışman, projelerini anlattı.

3 aydır seçim çalışmalarını yürüttüklerini anlatan Danışman, "Projelerimizi açıkladığımızdan bu güne kadar çok ciddi bir teveccühle karşılaştık. İnşallah 31 Mart'ta da bunun karşılığını göreceğimize canı yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 05:57 Kaynak: AA

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