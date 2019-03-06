Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve ev ziyaretlerinde bulundu.

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AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve ev ziyaretlerinde bulundu.

200 Evler Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla buluşan Güneş, AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Burhanettin Uysal'a destek istedi.

Güneş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tek amacımız oluşturduğumuz bu güçlü kadrolarla hemşehrilerimize hizmetin en güzelini yapmak. Karabük Belediye Başkan Adayımız Burhanettin hocamızın tecrübe ve birikimiyle bunu yapabileceğine olan inancımız tam.
1 Nisan sabahı itibarıyla yapacağımız hizmetler için hazırlıklarımızı yapıyoruz." diye konuştu.


AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz de Kayabaşı Mahallesi'nde vatandaşları evlerinde ziyaret ederek sohbet etti.


Vatandaşların en iyi şekilde, en kaliteli hizmetleri alabilmesi için dur durak bilmeden ilk günkü aşkla çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Altınöz, "Yoğun bir çalışma temposu içerisindeyiz. Ev ziyaretlerinde bulunarak vatandaşlarımızın isteklerini, öngörülerini yakından dinliyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 06:28 Kaynak: AA

AK Parti, Karabük, Güncel
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