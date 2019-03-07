Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Nil Hıdır, kıyısal ilçelerde yaptığı incelemelerde kirliliğinin vatandaşlar tarafından hissedilir boyuta geldiğini bildirdi.

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Nil Hıdır, kıyısal ilçelerde yaptığı incelemelerde kirliliğinin vatandaşlar tarafından hissedilir boyuta geldiğini bildirdi.



Hıdır, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim gezileri kapsamında dolaştığı Bodrum, Fethiye, Marmaris ve Dalyan'da deniz kirliliğinin vatandaşlar tarafından hissedilir boyuta ulaştığını ifade etti.





Fethiye'de denizin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde yaptığı İstanbul Haliç'teki gibi mutlaka körfezin deniz suyu akışını bir tünelle sağlayıp körfezi denize girilebilecek hale getirmekle mümkün olacağını aktaran Hıdır, geçmişte bununla ilgili bilimsel çalışmaların yapıldığını ancak yapacak güce sahip olmayan yerel yönetimler tarafından görmezden gelindiğini dile getirdi.





Muğla'da özellikle Marmaris Bozburun, Ekincik Koyu, Tavşan Bükünde gördük manzaranın içler acısı olduğunu vurgulayan Hıdır, "Buralarda arıtmalar iflas etmiş durumda. Fethiye'nin tamamının mutlaka kanalizasyon sistemine bağlanması gerekmekte. Karaçulha, Esenköy, Şövalye Adası'nda bazı oteller maalesef kanalizasyon sistemine bağlı değil. Bunun çözümü gönül belediyeciliğiyle mümkündür." dedi.





Bodrum'da Gümbet Koyu'nun mevcut halinin denizin kendinden olmayanı kıyıya vurduğunun acı örneklerini sunar halde olduğunu anlatan Hıdır, kıyılarda araba lastikleri, pet şişeler, içine deniz kumu dolmuş poşetler, kırılmış cam şişeler ile oldukça sağlıksız görüntülerin oluştuğunu bildirdi.



Bodrum, Marmaris ve Fethiye'de kruvaziyer gemi iskeleleri yapmanın yerel yönetimlerin hükumetle arasında sağlıklı iletişimle olabileceğini belirten Hıdır, şöyle konuştu:





"Ben bakan kapısında durmam, ben Cumhurbaşkanından bir şey istemem' diyerek devasa yatırımların kapısını Muğla'ya açmak mümkün değildir. Kruvaziyer gemi iskelesi tabi ki olmalıdır. Bunun doğaya zarar vermeden bilimsel veriler ışığında hazırlanacak projeyle yapılması önem taşımaktadır. Yat çekek yerlerine Marmaris, Ortaca, Bodrum ve Fethiye'de ihtiyaç vardır. Alt yapısıyla güçlü ve sosyal ihtiyaçları karşılayacak şekilde dizayn edilmesi gerekmektedir. Gördüğümüz yat çekek yerlerinde tek tuvalet vardı onun da kapısında "arızalıdır" levhası asılıydı. Yat çekek yerlerinin insanların aktif uğrak noktaları olduğu maalesef mevcut belediyeler tarafından fark edilmemiş."





Deniz kirliliğinin önüne geçmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çıkarmış olduğu yönetmelik gereği teknelerin atık sularını ücret karşılığı sisteme vermek zorunda olduğunu hatırlatan Hıdır, tekne sahiplerinin bu bedeli ödüyor olmalarına rağmen sintine sularının arıtılmadan denize boşalttığına şahit olduklarını kaydetti.





Balıkçı barınaklarının ya hiç düşünülmemiş ya da oldukça yetersiz halde olduğunu anlatan Hıdır, bunun çaresine de bakacaklarını, denizlerin olmazsa olmazı balıkçılara ihtiyaç duydukları barınakları mutlaka yapacaklarını sözlerine ekledi.

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