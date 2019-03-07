Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

6 dakika önce

AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce, Cumhur İttifakı kapsamında birlik ve beraberlik içerisinde çalıştıklarını bildirdi.

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AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce, Cumhur İttifakı kapsamında birlik ve beraberlik içerisinde çalıştıklarını bildirdi.

Erenler AK Parti Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışında konuşan Yüce, büronun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yüce, seçim çalışmalarına hiç ara vermeden sürdürdüklerini belirterek, "Cumhur İttifakı kapsamında birlik ve beraberlik içerisinde çalışıyoruz. Sakarya ve Erenler'e yatırımlarımız artarak devam edecek. El birliği ile gönül gönüle hizmet edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Programa, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk, AK Parti Erenler İlçe Başkanı Mehmet Beşir Doğrusever, AK Parti Erenler Belediye Başkan Adayı Fevzi Kılıç ile partililer ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:59 Kaynak: AA

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