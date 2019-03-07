Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

Muş'un Bulanık ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı.

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Muş'un Bulanık ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı.

Programda konuşan AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, yerel seçimlerin hizmet seçimleri olduğunu söyledi.

Bulanık'ta alt yapı ve üst yapı çalışmalarını en kısa zamanda tamamlayacaklarını ifade eden Şimşek, "Allah bu güzelliği bozmasın. Allah bu coğrafyaya huzur, kardeşlik getirsin. Hepimiz bunun için gayret edelim." dedi.

AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı da "Yerel seçimlerin hayati önem taşıdığını biliyoruz. Bulanık, iktidar partisinden bir belediye başkanına susamış gibi görünüyor. Bulanık halkı artık bu makus talihini yenecek. AK Parti'nin hizmetleriyle birlikte yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Bulanık Belediye Başkan Adayı Selami Aral da hizmet etmek için aday olduğunu ifade ederek, vatandaşlardan destek istedi.

Konuşmaların ardından AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:30 Kaynak: AA

Muş, Bulanık, AK Parti, Güncel
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