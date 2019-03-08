Yerel Seçimlere Doğru

Cumhur İttifakı'nın AK Parti Beyşehir Belediye Başkan Adayı Üzeyir Yaşar'ın ilçedeki seçim çalışmalarına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış da gelerek destek verdi.

Cumhur İttifakı'nın AK Parti Beyşehir Belediye Başkan Adayı Üzeyir Yaşar'ın ilçedeki seçim çalışmalarına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış da gelerek destek verdi.



Akış, Belediye Başkan adayı Üzeyir Yaşar ve partililerle birlikte Beyşehir ilçe merkezinde bulunan esnafları işyerlerinde ziyaret ederek vatandaşlardan 31 Mart yerel seçimlerinde Yaşar'a destek istedi.



Daha sonra Akış, Seçim Koordinasyon Merkezi'ne geçerek burada ilçe sakinleriyle buluştu.



Akış, burada yaptığı konuşmasında birlik beraberlik içerisinde zafere hep birlikte 31 Mart akşamı yürüyeceklerine inancının tam olduğunu ifade eden Akış, "Buradaki coşku ve birliktelik, buradaki azminiz, buradaki gözlerinizden okunan ışık bunu fazlasıyla ifade ediyor. Ben hepinize bu anlamda teşekkür ediyorum bu ilgi ve alakanızdan dolayı." diye konuştu.



Beyşehir Belediye Başkan adayı Üzeyir Yaşar da, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Bakan Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu'nun İddialarına Yanıt Verdi

Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan, Yaşamını Yitirdi

Son Dakika! Bedelli Askerlikte Bugünkü Şartlarda Ücret 31 Bin Lira Olacak

Kılıçdaroğlu da Anketler Konusunda Erdoğan Gibi Düşünüyor