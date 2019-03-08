Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

Cumhur İttifakı'nın AK Parti Beyşehir Belediye Başkan Adayı Üzeyir Yaşar'ın ilçedeki seçim çalışmalarına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış da gelerek destek verdi.

Yerel Seçimlere Doğru, System.String[]
Cumhur İttifakı'nın AK Parti Beyşehir Belediye Başkan Adayı Üzeyir Yaşar'ın ilçedeki seçim çalışmalarına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış da gelerek destek verdi.

Akış, Belediye Başkan adayı Üzeyir Yaşar ve partililerle birlikte Beyşehir ilçe merkezinde bulunan esnafları işyerlerinde ziyaret ederek vatandaşlardan 31 Mart yerel seçimlerinde Yaşar'a destek istedi.

Daha sonra Akış, Seçim Koordinasyon Merkezi'ne geçerek burada ilçe sakinleriyle buluştu.

Akış, burada yaptığı konuşmasında birlik beraberlik içerisinde zafere hep birlikte 31 Mart akşamı yürüyeceklerine inancının tam olduğunu ifade eden Akış, "Buradaki coşku ve birliktelik, buradaki azminiz, buradaki gözlerinizden okunan ışık bunu fazlasıyla ifade ediyor. Ben hepinize bu anlamda teşekkür ediyorum bu ilgi ve alakanızdan dolayı." diye konuştu.

Beyşehir Belediye Başkan adayı Üzeyir Yaşar da, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:19 Kaynak: AA

Üzeyir Yaşar, belediye başkan adayı, Beyşehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu'nun İddialarına Yanıt Verdi Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan, Yaşamını Yitirdi

Son Dakika! Bedelli Askerlikte Bugünkü Şartlarda Ücret 31 Bin Lira Olacak Kılıçdaroğlu da Anketler Konusunda Erdoğan Gibi Düşünüyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 13:43:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]