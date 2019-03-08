Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

14 dakika önce

Konya'nın Hüyük ilçesinde, AK Partinin Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı.

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Konya'nın Hüyük ilçesinde, AK Partinin Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı.

Merkezin açılışa katılan AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Cumhur İttifakı'nın adayı olan Mehmet Çiğdem'e 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Hüyüklüler'den destek istedi.

Samancı konuşmasının devamında, seçim koordinasyon merkezinin açılışının büyük bir coşku içerisinde gerçekleştirdiklerini belirterek, Hüyük'teki bu birlik ve beraberliğin devamını istedi.

Cumhur İttifakı'nın Hüyük Belediye Başkan Adayı AK Partili Mehmet Çiğdem de, "Hüyüklü kardeşlerimizin buradaki bu büyük coşkusu ve heyecanını görünce diyorum ki, bu halk her şeyin en güzelini, en iyisini hak ediyor. Hepinizden Allah razı olsun." dedi.

Yapılan konuşmaların ardından merkezin açılışı yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:43 Kaynak: AA

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