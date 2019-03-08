Yerel Seçimlere Doğru

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Son Ankete Göre, Seçmenin Yüzde 54'ü Ekonomiyi Göz Önünde Bulundurarak Oy Verecek

Eşeğin Sütünü de Sütünden Elde Ettiği Sabunları da Satıyor