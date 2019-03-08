Yerel Seçimlere Doğru

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Kangal ilçesinde AK Parti seçim bürosu açılışı gerçekleştirildi.

Kangal ilçesinde AK Parti seçim bürosu açılışı gerçekleştirildi.



Kangal Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, seçim bürosunun açılış töreninde konuşan AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, Kangal'ın AK Parti belediyeciliği ile çehresinin değiştiğini belirtti.



Kangal Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Mehmet Öztürk'ün belediyecilikte markalaşan bir imajı olduğunu aktaran Soluk, Öztürk'ün Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları arasında yer aldığını ifade etti.



Öztürk ise görev süresince Kangal'ın gelişip kalkınması için gecesini gündüzüne katarak çalıştığını belirtti.



Öztürk, siyasilerin de büyük desteği ile Kangal'ın büyüme hızında büyük bir ivme yakaladıklarını ifade ederek, yeniden seçilmesi halinde hizmetlerine kaldığı yerden daha büyük bir aşkla devam edeceğini dile getirdi.



Konuşmaların ardından seçim ofisinin açılışı gerçekleştirildi.

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